رداً على مطالبات بطردها .. (يونيتامس): موجودون بناءً على طلب السودان





كشفت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية، عن عرضها على متظاهرين طالبوا بطردها استقبال وفد منهم. وقالت البعثة في تغريدة على تويتر : “مجموعة من المتظاهرين أمام اليونيتامس تطالب بطرد البعثة.

إنّنا ندافع عن حرية التجمع والتعبير وعرضنا عليهم استقبال وفد في مقرنا لكنهم رفضوا ذلك”. وأضافت: “اليونيتامس موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن رقم (2524)”. وظهر أمس الأربعاء شهد محيط مقر البعثة بالخرطوم تظاهرات حاشدة ردد فيها المتظاهرون شعارات تدعو لطرد البعثة من البلاد.

صحيفة الحراك السياسي