رحيل الموسيقار بشير عباس





توفي اليوم الخميس، الموسيقار السوداني الكبير بشير عباس عن عمر ناهز (82) عاماً.

ونعى عباس، ابن اخته الفنان ضياء ميرغني على صفحته بـ(فيسبوك) قائلاً: “رحل ابي وحبيبي الحنون الفنان العظيم والموسيقار المبدع بشير عباس. العزاء للشعب السوداني كافة ولكل الموسيقيين تقبله الله قبولا حسنا وأكرم مثواه”.

والراحل بشير عباس واحد من كبار الموسيقيين والملحّنين في السودان وله دور بارز في تطوير فن الموسيقى والغناء في السودان والترويج له في العالم، وارتبط الراحل بالمسيرة الناجحة للبلابل.

صحيفة الصيحة