تفاصيل جديدة عن هدية تركي آل الشيخ للهلال السوداني





تطبيع نادي الهلال السوداني، تفاصيل جديدة عن مشروع الإضاءة الحديثة، والتي تمثل الهدية الجديدة التي تبرع بها الرئيس الفخري للنادي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ. وقال الطاهر يونس في حديث لصفحة نادي الهلال بموقع “فيس بوك”إن الإضاءة الحديثة وصلت فعليا لميناء جدة السعودي، قادمة من ميناء الجزيرة بمدينة مالقا الإسبانية. وأضاف “وفقا للجدول الموضوع، فإن الإضاءة سوف تغادر ميناء جدة إلى ميناء بورتسودان في 8 فبراير إلا أنهم يعملون على إيجاد حجز شحن قبل التاريخ المحدد لوصولها في أقرب وقت ممكن”. واستطرد الطاهر يونس بأن الإضاءة سوف تقطع 12 ساعة في البحر، وهي المسافة الفاصلة بين ميناء جدة وميناء بورتسودان. وكشف النائب الأول للجنة تطبيع نادي الهلال، أنه متواصل في هذا الملف مع الرئيس الفخري تركي آل الشيخ، الذي بحسب قوله يولي الأمر اهتماما كبيرا.

الخرطوم ( كوش نيوز)