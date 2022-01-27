الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة الهلال الجديدة





كشفت شبكة “espn” الدولية عن التفاصيل المالية المتعلقة بصفقة انتقال لاعب فلامنجو، ميشيل ديلغادو، إلى نادي الهلال.

وأوضحت أن فلامنجو سيحصل على مبلغ 8.3 مليون دولار، أي حوالي 45 مليون ريال برازيلي، حيث يمتلك فلامنجو 80% من قيمة عقد اللاعب.

وأضافت: “فيما يمتلك اللاعب 15٪ من عقده (يسمح النظام في البرازيل بذلك) و 5٪ لأندية أخرى لعب لها مسبقًا”.

وأشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى من الهلال راتب سنوي يصل إلى 3 أضعاف راتبه الذي كان يحصل عليه من فلامنجو.

مزمز