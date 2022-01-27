هل يشارك ميشيل مع الهلال في مونديال الأندية؟





ذكرت صحيفة “terra” البرازيلية أن ميشيل ديلغادو لم يعد لاعبا في صفوف فلامنجو، بعد موسمين مع النادي للاعب صاحب الـ25 عامًا.

وأوضحت أن فلامنجو أكمل عملية بيع اللاعب إلى الهلال السعودي، وسيكون متواجدا مع فريقه في مونديال كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن: “ميشيل سينضم للهلال لمدة 3 سنوات.. اللاعب كان في العام الماضي واحد من أكثر الأسماء حسماً في فلامنغو، برصيد 19 هدفاً وعشر تمريرات حاسمة. إجمالاً خاض ميشيل 105 مباراة مع فلامينجو وسجل 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة”.

مزمز