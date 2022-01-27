خطوة أخيرة تفصل كلارك عن المريخ





تفيد متابعات (الصيحة) أن المريخ قطع شوطا بعيدا في الاتفاق مع مدربه الأسبق الانجليزي لي كلارك والمعد البدني المصري اسلام جمال للعودة لخوض تجربة جديدة مع الفريق.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن المسؤولين بالمريخ توصلوا لاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الثنائي وتبقى فقط إرسال صورة من العقد للثنائي بسلطة عمان وايجاد صيغة اتفاق حول من يتحمل سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الإتحاد العماني الذي يعمل له كلارك واسلام جمال حاليا.

وينتظر أن تشهد الساعات القادمة حسم تلك الجزئيات ووضع اللمسات الأخيرة للصفقة.

وكانت (الصيحة) انفردت في وقت سابق بتوصل مجلس المريخ لقرار باقالة الطاقم البرازيلي على أن يتم الاعلان عنه بشكل رسمي عقب اكتمال الاتفاق مع البديل.

الصيحة