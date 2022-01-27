الهلال السوداني يمدد عقد نجمه





نجح الهلال السوداني في تأمين استمرار أحد نجومه، قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات من سفر الفريق الأزرق إلى جنوب أفريقيا لخوض معسكر تحضيري لمواجهة صن داونز في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأعلن نادي الهلال الخميس وفق موقع كوورة استمرار مهاجمه المميز ياسر مزمل، حيث وقع الأخير على عقد جديد مدد به عقده الساري مع النادي لعام إضافي. وبعد تمديد العقد سيستمر ياسر مزمل في نادي الهلال السوداني حتى يناير/ كانون الثاني 2025. وقد أشرف على عملية توقيع مزمل، مهيار الطيب سكرتير المكتب التنفيذي للنادي الأزرق. وكان نادي الهلال السوداني قد تعاقد مع ياسر مزمل في الموسم الماضي، قادما من نادي الأهلي شندي. ويتميز اللاعب بسرعته العالية في الرواق الأيمن، علما بأنه لعب دورا كبيرا في تأهل الهلال لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)