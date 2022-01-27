فيديو: اذا ما كنت قادر تشوف في حمو إسماعيل امتداد طبيعي ليك وفي شيوع الغناء السوداني في صعيد مصر بتكون (..)
اذا ما كنت قادر تشوف في حمو إسماعيل امتداد طبيعي ليك ، وفي شيوع الغناء السوداني في صعيد مصر وفي دول جاره لون من الوان تأثيرك الثقافي بتكون ظلمت بلدك وما قدرت تشوف اثرها وسطوتها الناعمة على جوارها .
في بلدان بتدفع قروش عشان ده يحصل وتتوسل ليهو بمهرجانات وليالي ثقافية .
علينا ان نسعد بحمو وغيره ممن يرددون الغناء السوداني ، فهم يؤكدون ان الغناء هو المنتج السوداني الوحيد الصالح للتصدير منذ زمن .
ولا ينبغي في إطار الاحتفاء بهذا الذيوع ان نفقد حرصنا على علامتنا الثقافية التي تؤكد ان هذا المنتج ( صنع في السودان )، فنحفظ بذلك للفنان والشاعر والموسيقي حقوقهم ومن قبل ومن بعد لبلادنا حضورها وتمددها .
حشر الخلاف السياسي في كل صغيرة وكبيرة والنظر الضيق والمحدود الشائع هذه الأيام بيخلينا ننتج وعي مشوه يضر ببلدنا ويظلم مستقبلها .
الطاهر التوم