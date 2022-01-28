شاعرة الثورة مروة بابكر تحصل على مِنحة دراسية من منظمة عالمية





(1)

مروة بابكر طبية تُحضِّر الآن لدرجة الدكتوراة في تخصص المخ والأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية .. وتعتبر من الشخصيات العلمية البارزة وهي حقّقت فتوحات عظيمة في مجال الطب .. اشتهرت مروة بابكر بلقب (شاعرة الثورة) ووصل صوتها للسودان وهي بعيدة في الولايات المتحدة الأمريكية .. وحققت قصائدها شهرة كبيرة وتناقلها الشارع وأصبحت تردد في أرض الاعتصام. قالت الدكتورة مروة بابكر في تصريح لها “ثورة ديسمبر لفتت نظر العالم للسودان، وأمريكا ليست استثناءً، هم يتعاملون معنا بفضول كبير ويبحثون دوماً عن معرفة ثقافات الأجانب، شخصياً لا أظهر كثيراً وأركِّز على الأكاديميات ومشغولة بدراستي في المخ والأعصاب”..

(2)

وعلى صفحتها بالفيسبوك، ذكرت الدكتورة مروة بابكر بأنها وللسنة الثالثة على التوالي، حصلت وبحمد الله على منحة زمالة منظمة شلمبيرجير العالمية، والتي تقدر بقيمة ٥٠ ألف دولار في السنة دعمًا لمسيرتي في دكتوراة علوم المخ والأعصاب.

(3)

وأضافت مروة “أريد استغلال هذه الفرصة لأذكر الجميع ان الاجتهاد هو مفتاح النجاح، فأنا لم اكن من اوائل الدفعة عندما كنت في السودان، لكن عندما حضرت الى الولايات المتحدة الأمريكية خفت ان لا اصمد امام ابناء البلد الذين حصلوا على فرص تعليم افضل مقارنة بنا، فبذلت الوقت والجهد حتى حصلت على المعدل الكامل في السمستر الأول، وتم تعييني كمساعد تدريس وأنا أدرس الماجستير واختياري لجائزة افضل طالب ونشري لبحثين علميين، وقد كان هذا من أسباب قبولي لدراسة الدكتوراة”.

(4)

وذكرت بأنها ضاعفت العمل خلال الدكتوراة وحرصت دائماً على إحراز الدرجات الكاملة وحصلت على العديد من الجوائز، لكن قطعاً كان افضلها هي منحة منظمة شلمبيرجير، وذلك لمعرفتي بمدى صعوبة الحصول عليها. وختمت بقولها “لا تدعو الصعوبات المالية تقف امامكم حاجزاً، فرغم ان دراستي للدكتوراة لمدة خمس سنوات تكلف ما يفوق الربع مليون دولار، لكنني لم ادفع فيها قرشًا واحدًا، حيث تكفلت الجامعة بجزء ومنظمة شلمبيرجير بالجزء الآخر”.