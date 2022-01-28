للاعبي المغرب مكافأة خاصة في حالة الفوز على منتخب مصر





أفادت وسائل إعلام مغربية، أن اتحاد الكرة المغربي رصد مكافآت مغرية للاعبين فى حالة تخطي مصر فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية.

ووفقا لموقع “LE360″، خصص الاتحاد المغربي مكافئة مالية قدرها 50 مليون سنتيم (حوالي 53 ألف دولار) فى حالة تخطي مصر والصعود إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف الموقع أن المكافأة ستتضاعف فى حالة الفوز باللقب القاري لتصل إلى 100 مليون سنتيم (106 آلاف دولار).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وتقام المباراة على ملعب “أحمد أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية في ياوندي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.