رونالدو يحظر موقع عالمي بعد انزعاجه من قيمته السوقية





قام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بحظر موقع “ترانسفير ماركت” الشهير، أحد أبرز المواقع العالمية المختصة بإلاحصاءات على منصة “إنستغرام”. وذكرت تقارير إسبانية أن رونالدو انزعج من التقييم الاقتصادي الذي وضعه له موقع “ترانسفير ماركت” الخاص بالقيمة المالية للاعبين المتعاونين مع وكيل الأعمال البرتغالي البارز خورخي مينديز وحدث ذلك في شهر مارس 2020.

وكان الموقع قد قيم سعر رونالدو بـ 75 مليون يورو وذلك خلال فترة وجوده في يوفنتوس، لهذا السبب قام “الدون” بحظر حساب الموقع على منصة “إنستغرام”. في حين حصل بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي على أكبر قيمة لموكلي خورخي مينديز، بقيمة سوقية 100 مليون يورو، وحل رونالدو ثانيا، ثم فابينيو نجم وسط ليفربول ثالثا بـ 70 مليون يورو. وقال كريستيانشوارتز، منسق موقع “ترانسفير ماركت” إن رونالدو اشتكى لهم عبر رسالة خاصة من سعره، وقال منسق الموقع: “لا يمكننا تمييز رونالدو لأنه قام بحظرنا بعد رؤية قيمته السوقية”.

مزمز