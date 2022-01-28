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تواصل إغلاق “شريان الشمال” و جبريل يعلن مراجعة أخرى لتعرفة كهرباء القطاع الزراعي

أخبار الاقتصادالرئيسية

بواسطة باج نيوز Bajnews في يوم 28 يناير 2022 5:51 م

جبريل إبراهيم

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باج نيوز : مجاهد طه

ألمح وزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إلى اتجهاهم لمراجعة تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي مجدداً.

و أوضح جبريل خلال حوار مع الإذاعة السودانية حول موازنة العام الجاري أن المراجعة ستتم وفقاً للاستهلاك حيث سيتم التفريق في التعرفة بين كبار و صغار المزارعين.

و حول سؤاله عن أنه كان من الممكن مراجعة التعرفة قبل إجازة الموزانة رد قائلاً : “ممكن ، و في تقديرنا الزيادة نفسها ما كبيرة مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تبلغ ٥٧ جنيه للكيلو واط”.

و أشار إلى أن وزارة المالية تحدد مقدار الدعم الذي تستطيع تقديمه للكهرباء في وقت تحدد وزارة الطاقة التكلفة.

و أضاف “ستتم مراجعة التعرفة للقطاع الزراعي لكن لن تكون مجان للمزارع الصغير ، و سيتم تحميل المزارع الكبير مسؤولية أكبر و الآن المسؤولية العليه صغيرة”.

و على صعيد متصل واصل مزارعون إغلاق طريق شريان الشمال عند عدد من النقاط احتجاجاً على زيادة تعرفة الكيلو واط للقطاع الزراعي.

باج نيوز