المضيفة الجوية معزة خليفة.. الطائرات قاسم مشترك بين طفولتها وشبابها





في سنوات طفولتها فإنها كانت تعشق كل الألعاب التي تتعلق بالطيران خاصة الطائرات فقد كان والدها يحضرها إليها بعد أن رأى مدى تعلقها بها،وبعد مرور أكثر من عقدين فإن الصغيرة قد تحول حلمها إلى واقع وباتت جزء من عالم كان يشغل حيز كبير من طفولتها.

والمضيفة الجوية “معزه خليفة حسن التوم” المولودة في العام ١٩٩٥ تبدو سعيدة بتحول هوايتها إلى واقع تعيش تفاصيله الجميلة، و الشابة التي نشأت وترعرعت بمدينة أم درمان اختارت بعد إنهاء مرحلتي الأساس والثانوي بمدارس حي المهندسين أن تستدعي الماضي وتحوله إلى واقع وذلك حينما التحقت بكلية علوم الطيران التي حصلت فيها على كالوريوس إقتصاد وعلوم مالية كان يتضمن عمليات جوية، وحققت نجاح لافت وهي تحصل على مرتبة الشرف بتقدير ممتاز، لتنهي في العام ٢٠١٧ سنوات دراستها الجامعية وهي تقطع أولى خطواتها في مشوار مجال شكل وجدانها وهي صغيرة، فكان أن التحقت بالخطوط الجوية السودانية لقضاء فترة الخدمة الوطنية وبعد أن اكتسبت خبرات إضافية من الشركة العريقة رأت أن تعود مجدداً إلى قاعات الدرس لتلقي المزيد من العلوم المتعلقة بالطيران فكانت أكاديمية إنترناشيونال للطيران وجهتها التي درست فيها الضيافة الجوية وبعد ذلك حصلت على الرخصة من الطيران المدني، ومن هنا بدأت علاقتها بمهنتها التي ارتبطت بها حيث حصلت على فرصة تدريب بطيران تاركو لإنجاز ساعات الطيران فكان أن أظهرت تميز أسهم في استيعابها بذات الشركة التي ظلت تحلق في الأجواء على متن طائراتها حتى الآن.

والمضيفة الجوية معزة خليفة التي تتصف بالثقافة العالية ترجع نجاحها الأكاديمي والمهني إلى أسرتها التي يلهج لسانها بالشكر على دعمها وتشجيعها لها، وتخص أختها وصديقتها ميادة التي تصفها برفيقة العمر والدرب بالشكر لأنها ظلت تحرص على الوقوف بجانبها وتستمد منها الطاقة الإيجابية فقد تقاسما منذ الطفولة الحلم معا وماتزال تجمع بينهما علاقة قوية تعتبرها من عوامل شغفها الدائم بالتطور والنجاح.

ومثلما تسعى دائما لرد الدين لأسرتها فإنها تنظر إلى أكاديمية إنترناشيونال من ذات الزاوية وهي تحتفظ لها بالفضل في مشوارها خاصة معلمتها وقدوتها “ماما أحلام” كما يحب أن يطلق عليها طلابها، اما تاركو فإن معزة تعتبرها بمثابة أسرتها الثانية وتعتقد بأن علاقتها مع هذه الشركة مثلها والرباط الوجداني ولا تستطيع أن تتخيل نفسها بعيداً عنها وتخص مديرها العام سعد بابكر بالشكر لمنهجه المتقدم في دعم الشباب، وتؤكد عن مدى فخرها كونها من أفراد أسرة تاركو التي قالت إنها تمثل لهم العشق والفخر.

وتسدي المضيفة الجوية معزة خليفة النصح لكل من يرغب ولوج هذا المجال بالاجتهاد والمثابرة والحرص على المواكبة.

الخرطوم:طيران بلدنا