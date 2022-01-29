حكاية مطعم سوداني يقدم اللحمة مجانا مع طلب العدس بدعم من أغنياء المدينة





مطعم السني بعطبرة.. أتفاق غير معلن بين الأغنياء والفقراء.

المطعم يوجد وسط سوق عطبرة..غالبا ما يحضر الأغنياء باللحوم نية.. يناولون الطباخ مثلا كيلو جرام من اللحمة حيث يقوم هو اي الطباخ بطهي اللحمة ثم يخصم منها شي بسيط..

يأتي الفقير ويطلب فتة عدس فقط.. مع الفتة يجد لحمة لم يطلبها من قبل.. عند الحساب يحاسب على العدس فقط.تجد كثير من الأغنياء يقصدون المطعم وهم يعرفون القصة.

ماأعظم هذا الشعب.

(ومنو القاليك ياترى عطبرة شاخت رجعت وراء)

بقلم الإعلامي

عوض عرجاوي

