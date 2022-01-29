بعد زواج الكوميديان السوداني “غضب الصحراء” للمرة الثانية بعيداً عن الأضواء من فنانة شهيرة يغسل العدة لأول مرة في حياته





أثار زواج الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب المشهور بلقب غضب الصحراء للمرة الثانية بعيداً عن الأضواء من فنانة شهيرة ضجة واسعة على السوشال ميديا.

وكشفت وسائط التواصل الاجتماعي، عن زواج الممثل الگوميدي السوداني المعروف (غضب الصحراء)، للمرة الثانية من فنانة شهيرة، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات.

وبحسب رصد كوش نيوز تم الزواج في سرية تامة بعيداً عن الإعلام وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، واكتملت مراسم الزواج في فيلا الفنانة العروسة، بضاحية المنشية بالخرطوم.

وفي أول ردة فعل على تداول الخبر، علق الكومديان مستغرباً بحسب كوش نيوز ” الموضوع تم في سرية عرفتو كيف”. ثم بعد يومين من ذلك نشر صورة وهو يغسل في الأواني المنزلية في بيت الزوجة الجديدة وقال أن أموره لم تكن بخير فنصحه أحد أصدقائه بالزواج للمرة الثانية وكانت النتيجة أنه ولأول مرة في حياته يغسل العدة.

الخرطوم: (كوش نيوز)