برطم: (تفاجأت بتغيير أسعار الكهرباء وسأتّخذ الإجراء المُناسب)





اتّهم عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم، وزارتي المالية والطاقة بتغيير أسعار تعرفة الكهرباء المتفق عليها في الاجتماع، وتوعّد باتخاذ إجراءات حيال الأمر، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة كاملة لقطاع الكهرباء.

وأكد برطم أن الوزارات تُدار بصورة عشوائية في ظل غياب دولة المؤسسات، وقال (تفاجأت بتغيير الأسعار وسأتّخذ الإجراء المناسب). وكشف عن تفاصيل الاجتماع المشترك، موضحاً أن الاتفاق الذي تم بينه والوزراء أقر بأن الزيادة للقطاع السكني من 1 الى 500 كيلو بالسعر القديم، على أن تكون الزيادة ما بعد 500 كيلو واط. وأضاف برطم أنّ الاتفاق أقرّ التعامل بالتعرفة السابقة لقطاع صغار المنتجين على أن تتم المُعالجة للقطاع الزراعي بـ9 جنيهات بدلاً عن 21 جنيهاً.

صحيفة الصيحة