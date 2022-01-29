عروس سودانية تدفع باستشارة مثيرة: زوجي يتعاطى (البنقو) خارج المنزل وأعثر عليه داخل ملابسه..المشكلة اصبحت اشمه واتوحم على رائحته بعد الحمل وزوجي ترك تعاطيه فماذا أفعل؟





دفعت عروس سودانية عبر إحدى الصفحات المتخصصة في نشر المشاكل الزوجية والعاطفية باستشارة مثيرة وجدت تفاعلاً كبيراً لدى متابعي الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

العروس التي لم تكمل عامها الأول في عش الزوجية قالت في استشارتها التي تابعتها محررة موقع النيلين: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقسم بالله العظيم اقول الحق… انا شابه عمري 25 سنه وعروست تزوجت قبل أقل من سنة وزوجي قريب من عمري).

وتابعت: (المهم في الأمر راجلي دا بشرب بنقو بس الحمد لله ما بيشربو في البيت لكن وقت الغسيل مرات بينسى حتة بنقو… المهم عدت الايام وحملت وهسا في الشهر الرابع وبصراحه بتوحم على ريحه البنقو الناشف يعني مرات بلقى باقي بنقويه بشمها بس وبرتاح يعني بدون تدخين وطوالي بجدعها).

وأضافت: (اها من اسبوع او اكتر راجلي أصبح ما بينسى في جيبو باقي سجاره وانا الوحم قايم على مشيت قلت ليهو عايزه لي بنقو الراجل اتخلع وشاكلني شكله كبيره لمن رجعني اهلي وقالي لي بعد الوضوع عندنا حساب تاني).

وختمت استشارتها التي تطلب من خلالها الإفادة: (هسا انا ما عارفه اتصرف كيف واقول لأهلي شنو؟ ما عايزه بيتي يتخرب… ساعدوني عليكم الله).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين