الهلال يضم ياسر مزمل ويُجدِّد له الولاء





نجح الهلال في تأمين استمرار أحد نجومه، قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات من سفر الفريق الأزرق إلى جنوب أفريقيا لخوض معسكر تحضيري لمواجهة صن داونز في افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادي الهلال رسمياً، استمرار مهاجمه المميز ياسر مزمل، حيث وقع الأخير على عقد جديد مدّد به عقده الساري مع النادي لعام إضافي وبعد تمديد العقد سيستمر ياسر مزمل في نادي الهلال حتى يناير 2025م ، وقد أشرف على عملية توقيع مزمل مهيار الطيب سكرتير المكتب التنفيذي للنادي الأزرق وكان الهلال قد تعاقد مع ياسر مزمل في الموسم الماضي، من الأهلي شندي.

صحيفة الصيحة