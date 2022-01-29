مزارعون بالشمالية : بعض الجهات تحاول تسييس قضيتنا المطلبية





قالت صحيفة السوداني إن تجمع مزارعي الولاية الشمالية قرر رفع الترس الموجود في كبري الحامداب و نقله إلى منطقة الدبة محاولة بعض الجهات تسييس قضية المزارعين.

و نقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم التجمع ؛ عبدالله خالد قوله إن قضية المزارعين مطلبية و تأتي احتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء و أزمة نقص و ارتفاع أسعار سماد اليوريا الذي يستخدم في العمليات الزراعية.

و أوضح خالد أن هنالك جهات تستغل قضية المزارعين مضيفاً أن التجمع لا علاقة له بأي اتجاخات سياسية و لفت إلى أن أي بيان أو تصريحات بوضع تروس من أي جهات أخرى بما فيها لجان المقاومة لا تعنيهم.

باج نيوز