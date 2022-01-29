شاهد احتفال خاص من رونالدو بعيد ميلاد جورجينا رودريغيز على برج خليفة





حرص نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب كريستيانو رونالدو، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، الـ28، مساء الخميس، بطريقة مميزة، مستعيناً ببرج خليفة في دبي، وفقاً لما وثق في مقطع فيديو عبر حسابه في “إنستغرام”.

وأظهر مقطع الفيديو صوراً لصديقته جورجينا رودريغيز، على برج خليفة الشهير، وأرفقها بعبارة: “تهانينا الحارة حبيبتي”، واستخدم كريستيانو رونالدو رمزاً تعبيرياً “قلباً أحمر اللون” مع قالب حلوى، احتفالاً بعيد ميلادها.

ووسط تفاعل كبير بين الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي، وصل مقطع فيديو كريستيانو رونالدو إلى أكثر من 27 مليون مشاهدة، وسط تهانٍ من جانب الجمهور الذي عبر عن محبته للثنائي.

من جهتها، قامت جورجينا رودريغيز بتوثيق هذا الحدث، عبر حسابها في “إنستغرام”، من خلال صور من تلك المناسبة، حيث أوضحت أن عشاء جمعها بأسرتها، تزامناً مع الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها، وعبرت عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، ووجهت الشكر للقائمين على تحضير وتنفيذ تلك المناسبة.

مزمز