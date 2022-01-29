عسكوري: تدخل فولكر في الأزمة “سخيف ومسيئ للسودانيين”





قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة علي خليفة عسكوري، إن المجلس المركزي للحرية والتغيير رفض الحوار وفضّل اللجوء إلى مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرتس والجلوس معه، وأكد ضرورة جلوس القوى السياسية والحوار للوصول إلى نقاط التقاء لحل أزمة البلاد، ولفت لوجود محاذير حول مبادرة فولكر. وقال عسكوري لدى مخاطبته مشاركة المرأة في المبادرة الأممية السبت وفق صحيفة الصيحة: “الحرية والتغيير ببيعو كلام حول مشاركة المرأة”. وعبّر عن أسفه على تدخل فولكر بشكل وصفه بـ(السخيف) في الأزمة السودانية من خلال حديثه عن المؤتمر الوطني، وأكد عسكوري: (ليس لديه الحق في التدخل بالبيت الداخلي، ودي ما شغلتك وهو حديث مسيئ لنا كسودانيين ويستبيح سيادتنا). وقال إن التوجه السياسي لا يكون سبباً في حرمان المواطن من حقوقه الأساسية وألّا يكون المعيار الأيديولوجي, ودعا إلى ترشيح المرأة لرئاسة مجلس الوزراء، وتساءل “لماذا لا ترشح؟”.

الخرطوم ( كوش نيوز)