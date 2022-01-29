الكاف يكشف عن طاقم تحكيم مباراة الهلال وصن داونز





أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مسؤولي نادي الهلال السوداني باختيار طاقم تحكيم بوتسواني، لإدارة مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أسند الكاف إدارة مباراة الهلال ومستضيفه صن داونز، في دور المجموعات بدور الأبطال، إلى الحكم البتسواني جوشوا بوندو، كما حدد موعد المباراة عند السادسة (بتوقيت السودان) من مساء 11 فبراير”. وأسند الكاف إدارة المباراة لطاقم تحكيم يتكون من جوشوا بوندو وسورو فاتسواني “مساعد أول” وأرسينيو “مساعد ثاني”، فيما سيكون كيلسو أرمندو حكما رابعا، كما سيراقب اللقاء أرسينيو من إيسواتيني، بينما سيكون مسنق المواجهة من تنزانيا.

الخرطوم ( كوش نيوز)