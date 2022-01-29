إجراء عمليات جراحية لمرضى “المايستوما” بدعم من قطر الخيرية





كشف مكتب قطر الخيرية بالسُودان، عن دعمهم لإجراء (70) عملية جراحية لمرضى المايستوما ضمن مشروعها لعلاج الأمراض المهملة والمستوطنة، وأوضح أن المشروع يستهدف إجراء (80) عملية أخرى خلال العام الجاري بالتعاون مع مركز أبحاث المايستوما بجامعة الخرطوم.

وقال المهندس حسن عودة، مدير قطر الخيرية بالسودان إنه في إطار سلسلة التدخلات الإنسانية والصحية لقطر الخيرية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة بالسودان، يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الصحية المُهمة بالسودان، وأوضح أنه بجانب إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، يتواصل مشروع علاج الأمراض المهملة والمستوطنة بالتعاون مع مركز أبحاث المايستوما بجامعة الخرطوم، حيث هدف المشروع لتنفيذ العمليات الجراحية لمرضى المايستوما ورفع الوعي بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه وتدريب الأطر الصحية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمواجهته.

من جانبه، أشاد البروفيسور أحمد حسن فحل استاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ومدير مركز أبحاث المايستوما بدعم قطر الخيرية لجهود معالجة ومحاصرة مرض المايستوما في السودان.

الصيحة