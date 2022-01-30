مشهد لمبادرة أطفال في تنظيف وتجميل الشوارع تحظى بإعجاب واسع على منصات التواصل





حظي مشهد لمبادرة أطفال في تنظيف وتجميل أحد الشوارع، بحي دار النعيم بمدينة بورتسودان، إعجابا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، في ظل الخراب والإغلاق الذي أصبح سِمة شوارع العديد من مدن السودان، خاصة الخرطوم.

وكتب إدريس حامد، من حي دار النعيم، تعليقاً على المبادرة: اطفالنا مختلفون، كل يوم يأتي علي وانا علي يقين كامل بأن ما سيصنعه هؤلاء الأطفال مستقبل مختلف، فبالرغم من الظروف المريرة والتحديات الصعبة الجسيمة التي مروا بها سواء كانت معنوية او مادية، تجد فيهم القوة والثقة والاعتزاز والصمود من اجل تحقيق بناء ونهضة مجتمعهم.

وعلق آخر: هؤلاء الأطفال يستحقوا التكريم، في زمان أغبر سادت فيه يد الخراب، فقد أحييوا فينا الأمل في وجود أيادي البناء والخير في أمتي.

الخرطوم: (كوش نيوز)