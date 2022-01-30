الشبكة السودانية لحقوق الإنسان تحذر من عنف مرتقب في مواكب اليوم





حذرت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان من العواقب الخطيرة للتمادي في انتهاك حقوق الإنسان في السودان، وقالت الشبكة في بيان لها: ” وصلت بعض رسائل تحذيرية عن أن الانقلابيين يعدون للتعامل بعنف مميت مع المواكب في وسط الخرطوم، المعلن عن قيامها اليوم الأحد الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٢، حيث لا تريد لها سلطات الانقلاب العسكري في السودان أن تتجاوز حدود خطوط السكك الحديدية من الجنوب في إتجاه شارع القصر الرئاسي ناحية الشمال، وأن لا تتواجد المواكب في كل منطقة وسط العاصمة الخرطوم وحتى شارع النيل”.

وأكد الشبكة على الحق في التظاهر السلمي وواجب السلطات في حماية المواكب، ومع الإدراك التام بمحاولات تخذيل المحتجين للتخلي عن حقهم المشروع في التعبير السلمي عن رفضهم للانقلاب والدعوة لاسقاط السلطة الانقلابية، وأضافت الشبكة: “مع حذرنا تجاه ما يتم بثه في الوسائط الإعلامية كحرب نفسية وإشاعات مغرضة، ندعو العالم الحُر وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمير الحي، إلى إرسال أقوى العبارات التي تؤكِّد على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وتأكيد ملاحقة كل من يعتدي على ذلك الحق، كما ندعو لمراقبة وتوثيق أي انتهاك لحقوق الإنسان تمهيداً لملاحقة المعتدين ومحاسبتهم. ونحذر سلطة الانقلاب من العواقب الخطيرة للتمادي في انتهاك حقوق الإنسان في السودان”.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة