يبدأ مبارياته الودية الاثنين .. الهلال يكثف إعداده بكيب تاون استعداداً لصن داونز





رفض الهلال، الراحة واجرى تدريباً بعد وصوله مباشرة على ملعب “اثلوني” بمدينة “كيب تاون” في إطار تحضيراته لمواجهة “صن داونز” يوم 11 فبراير، هذا وشارك في المران الملاوي “جيرارد فيري” الذي سبق البعثة إلى معسكر الفريق الذي انتظم فيه بجنوب أفريقيا في مدينة “كيب تاون” وظهر اللاعب بلياقة بدنية عالية.. حيث سيتواصل الإعداد هناك على فترتين (صباحاً ومساءً) على ملعب “اثلوني” الذي سيؤدي عليه أولى مبارياته الودية غدا الاثنين امام فريق “ستيلينبوس” صاحب المركز الثالث في الدوري الجنوب أفريقي، تأهباً للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية الأبطال والدوري الممتاز وكأس السودان القومي.

هذا وكشف محمد العليقي رئيس البعثة عن برنامج الهلال في معسكر “كيب تاون”: بقوله ان الفريق سيخوض “3” تجارب إعدادية ايّام 31 يناير، 3 فبراير و7 فبراير.

من جانبه، طمأن العليقي، الجماهير الهلالية على وصول الفريق بسلام الى جنوب افريقيا والانتظام في برنامج التحضيرات والتدريبات الموضوع قبل وصولنا، وقال وضعنا عدة خيارات للإعداد و”كيب تاون” فضّلها الطاقم الفني، مبيناً ان مقر البعثة تتوفر فيه المتطلبات كافة وأمّنا على حجز ملاعب التدريبات، واضاف العليقي ان القطاع الرياضي في الهلال يعمل بمؤسسية ومهموم بمُستقبل الفريق.

صحيفة الصيحة