شاحنات تتخطى (تروس الشمال) .. والجيش المصري يتدخل





أعلنت وزارة النقل، عن دخول “500” شاحنة للسودان محملة بالدقيق التجاري قادمة من جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، بجانب دخول “100” شاحنة محملة بالسمسم والفول السوداني من السودان إلى مصر، فضلاً عن دخول “46” بصاً يقل ركاباً من السودان إلى مصر، إضافة إلى دخول “4” آلاف رأس من صادر الأبل السودانية إلى مصر كل أسبوعين.

وقال مدير معبر أرقين الحدودي، نصر الدين أحمد الطيب، لـ(الحراك)، إن صادر الأبل يجري نقله عبر (40) جراراً سودانياً، وتعمل الشاحنات على ايصاله المعبر وبعد ذلك يتم انزالها بمحجر بالمعبر، مضيقاً: بعد ذلك تأتي جرارات تابعة للجيش المصري تقوم بادخالها لجمهورية مصر، وعزا تكدس الشاحنات بطريق شريان الشمال لاغلاق نصف الشارع بالرمال على بعد 130 كيلو غرب المعبر، وأكد أن العمل “شغال” 24 ساعة ، وكشف عن اتصالات جرت مع وزير النقل، لإرسال لودرات لفتح الطريق أمام البصات والشاحنات المتجهة من السودان والقادمة من مصر.

وواصلت لجان المقاومة، اغلاق طريق شريان الشمال في خمس نقاط رفضاً للانقلاب ولزيادة تعرفة الكهرباء وللمطالبة بحقوق الولاية الشمالية. وواصل مواطنو القولد اغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات، وقال مواطنون من القولد إن اغلاق الطريق تسبب في شلل تام في التجارة بين السودان ومصر، وطالب المحتجون بإلغاء زيادة الكهرباء وبنصيب الولاية من التعدين والكهرباء بجانب مطالب أخرى. وأشاروا إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات في نقاط الطريق المغلقة، حيث دعا المحتجون سائقي الشاحنات إلى العودة إلى المناطق التي أتوا منها.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي