عودة مفصولي وزارة العدل للخدمة





رحبّت وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم، بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة بعد إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، بموجب قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة للنظر في الطعون ضد قرارات لجنة التمكين. وقالت لدى لقائها المستشارين بالوزارة الاحد “نرحب بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة لمواصلة مجهودهم في تحقيق مهام وزارة العدل التي تتمثل في سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وتقديم خدمات قانونية بروح مهنية خالصة”. وأضافت وفق صحيفة الصيحة “نريد أن نطوي صفحة قاتمة ونفتح صفحة جديدة، نتعاون ونتشارك فيها من أجل إعادة وزارة العدل لتكون في مصاف الوزارات السيادية ولتقديم خدمات قانونية مرضية للجميع”، وشدّدت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد. وقالت “لا بد من إنجاز ما كلفنا به و تبني معايير مهنية خالصة”، وأكدت ثقتها في أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً لمصلحة كل منسوبي وزارة العدل. من جانبه، أكد ممثل المستشارين د. مهدي بوش، أنهم سيمدُّون أياديهم بيضاء لتسيير العمل بالوزارة لمصلحة سيادة حكم القانون وإرساء قيم العدالة بالبلاد، وأشاد بالأحكام العادلة التي أصدرتها وما زالت تصدرها المحكمة العليا، الأمر الذي يؤكد أن القضاء ما زال بخير، وأشار إلى أنهم تعاهدوا على فتح صفحة جديدة في دفتر وزارة العدل يسطرون فيها قيم التسامح والعفو، وأنهم سيسعون جادين لترميم صرح العدالة، وتواثقوا جميعاً على إعادة وزارة العدل لمكانتها وسيادتها بين الوزارات.

الخرطوم ( كوش نيوز)