قد يكون أشجع حمار وحشي تراه في حياتك.. شاهد ماذا فعل لينقذ صغيره من افتراس لبؤة





تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع يوثق موقف غير متوقع من حمار وحشي شجاع قاتل من أجل إنقاذ صغيره. وأظهر الفيديو المتداول لحظة هجوم لبؤة على قطيع من الحمار الوحشي فهرب الجميع فيما استطاعت اللبؤة أن تحكم قبضها على رقبة حمار وحشي صغير وكادت تفترسه لولا تدخل الحمار الأم التي حاولت انقاذ صغيرها برفص اللبؤة عدة مرات حتى نجحت في النهاية بالهروب بصغيرها من بين أنياب اللبؤة التي توقفت مكانه مندهشة.

قد يكون هذا الحمار الوحشي أشجع حمار ستراه في حياتك عندما قامت اللبوة بالهجوم على صغيره فعاد وقاتل ببسالة حتى حرر ابنه ورفس اللبوة مع رأسها رفسة قوية ونجوا بحياتهم.

مزمز