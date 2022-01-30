أمم أفريقيا: مصر تهزم المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي





تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الأحد، بعد فوزه على المغرب 2-1، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وفق موقع رياضة 24 حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53. وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100. وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور نصف النهائي، الخميس المقبل، مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا 2-0.

الخرطوم ( كوش نيوز)