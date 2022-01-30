احتجاجات السودان.. بدء التحقيق بمقتل المتظاهرين





أعلنت النيابة العامة السودانية، الأحد، بدء التحقيق والتحري حول الأحداث والاانتهاكات التي وقعت خلال المظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي. وقالت النيابة السودانية، في بيان صحفي وفق موقع العين الاخباري، إن “لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام بالقرار رقم 69-2021 باشرت أعمالها وتتلقى الشكاوي والبلاغات والتقارير الناتجة عن الأحداث والانتهاكات خلال المواكب منذ 25 أكتوبر وما بعده”. وطالبت لجنة التحقيق “كل من لديه شكوى تقديمها للجنة بمقرها بالخرطوم، مؤكدة التزامها بإجراءات حماية الشهود والمبلغين. والسبت الماضي، أصدرت لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير، بياناً أوضحت من خلاله بأنها فور تسلمها لمهامها، قامت بأخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل في ذاك اليوم. وجرى تشكيل هذه اللجنة قبل نحو أسبوعين بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للتحقيق حول أحداث 17 يناير والتي سقط خلالها 7 قتلى من المتظاهرين وجرح العشرات. وتقول لجنة أطباء السودان المركزية (أهلية غير حكومية) إن 79 شخصا قتلوا برصاص القوات الأمنية منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في يوم 25 أكتوبرالماضي، بينما لا توجد إحصائية من الجهات الحكومية. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في السودان مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لشهداء الثورة، متمسكة بثلاث لاءات “لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية”.

الخرطوم ( كوش نيوز)