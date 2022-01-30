تمديد عطلة الفترة الأولى لمدارس الخرطوم





أصدر عضو المجلس السيادي رئيس لجنة الطوارئ الصحية عبدالباقي عبدالقادر الزبير قراراً قضى بتمديد عطلة الفترة الأولى للمدارس بولاية الخرطوم حتى الحادي والعشرون من فبراير القادم.

وكان من المقرر أن تبدأ العطلة في الأول من فبراير وتنتهي في السابع من فبراير ٢٠٢٢م وفقا للتقويم التربوي المجاز لمدارس الخرطوم.

وحسب حيثيات القرار الصادر من لجنة الطوارئ الصحية الاتحادية فان دواعي تمديد العطلة لاسبوعين اضافيين بسبب مزيد من الاحترازات الصحية لجائحة كورونا التي شهدت مؤخرا معدلات ازدياد في حالات الاصابة بالسودان وولاية الخرطوم.

الصيحة