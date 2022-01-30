الشيوعي : “مركزي التغيير” لا يستطيع مواجهة الثوار





وصف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بأنه يمارس لعبة الهروب للأمام، ولا يستطيع مواجهة الثوار ولا الإجابة على سؤال لماذا خانوا الثورة قبل أن ينقلب البرهان عليهم.

وأضاف كرار في تصريح لـ(الصيحة)، أن قوى الحرية والتغيير قالت في بيانها الذي وصفه بالمرتجف، إن الحزب الشيوعي لا يريد وحدة القوى السياسية، بينما الحزب الشيوعي أول الدّاعمين لوحدة القوى الثورية منذ ما قبل انقلاب البرهان، وأضاف “بالتالي لا أحدٌ يستطيع المُزايدة على موقف الحزب”.

الصيحة