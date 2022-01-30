افتتح مركز السجل المدني بـ(أروما).. والي كسلا: الشرطة سهلت الحصول على الأوراق الثبوتية





افتتح والي كسلا المكلف خوجلي حمد، مركز السجل المدني بمحلية ريفي أروما بحضور لجنة أمن الولاية وقيادات العمل التنفيذي وتشريف الناظر سيد محمد الأمين ترك، فضلاً عن جموع غفيرة من مواطني أروما.

وأشاد والي كسلا المكلف خوجلي حمد، بمجهودات شرطة الولاية تسهيلاً على المواطنين لوضع حد لمعاناتهم حتى يتمكنوا من الحصول على الأوراق الثبوتية بالمحلية.

وأشار إلى الدور الذي يبذله الناظر ترك لخدمة أهل منطقته ووقفته الوطنية للمطالبة بحقوق أهل الشرق.

من جانبه، قال مدير شرطة الولاية اللواء أيمن حامد، إن هذا المركز يعد الثالث على مستوى الولاية بعد محليتي كسلا وحلفا الجديدة.

وبشّر اللواء أيمن ببداية انطلاق “الشنط المتجولة” التي ستتحرّك إلى كل المحليات والقرى والأرياف لاستخراج الرقم الوطني للمواطنين في أماكنهم.

وأثنى على الجهد المبذول من الإدارة العامة للسجل المدني والتي آلت على نفسها أن تنتشر لتصل الخدمات إلى المواطنين، وحيا دور الشركاء في هذا العمل من (اليونيسف)، وكشف عن معالجات لمشكلة “القسيمة” ومعالجات للأوراق الثبوتية القديمة عن طريق التحري وإكمال الإجراءات المستندية وفق الأعراف.

وأكد اللواء أيمن على استكمالهم لخدمات الشرطة المتمثلة في الجواز الإلكتروني وترخيص العربات ورخص القيادة.

من جهته، حيّا الناظر محمد الأمين ترك، والي كسلا ولجنة أمن الولاية، وأشاد بدور رئاسة شرطة الولاية للاستجابة بافتتاح هذا الصرح الذي يسهل استخراج الأوراق الثبوتية لمواطني المحليات الشمالية والتي عانت من التهميش على مر العصور.

وأكد ترك على أدوار نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في حل قضية الشرق عبر اللجنة التي كونها.

وقال “إن هذا الاحتفال يؤكد أننا لا ندافع عن مصالح شخصية بقدر ما نطالب بحقوق أهلنا”، وأضاف “كنا نعاني للحصول على أوراق ثبوتية”.

في السياق، أكد مدير السجل المدني بولاية كسلا العميد د. نجم الدين عبد الرحيم خلف الله، أن المحليات الشمالية من أضعف المحليات في تسجيل المواليد وذلك لبعدها من مركز التسجيل بالولاية، وأشار إلى أن افتتاح هذا المركز يوفر الجهد والمال والوقت، وقال “سيشهد هذا المركز إقبالاً”، وبشّر بتوفير اثنين عربة بوكس خدمة للمركز.

وقال نجم الدين، إن الناظر ترك وقف معهم كزعيم مهموم بقضايا أهله الشيء الذي توج بافتتاح هذا الصرح.

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