الهلال يحسم صفقة “النيجيري” واللاعب يوقع لعامين





حسم نادي الهلال، صفقة النيجيري “عبدول”، لاعب نادي “كيب تاون” الجنوب أفريقي، الذي ينشط على مستوى صناعة اللعب والجناح، والذي يأتي انتدابه بتوصية من الطاقم الفني بقيادة البرتغالي “جواو موتا”.

وبحسب متابعات “الصيحة”، فإن الصفقة اكتملت بصورة رسمية؛ في الساعات الأولى من فجر الأحد بواسطة المهندس “محمد إبراهيم العليقي”، نائب رئيس لجنة التطبيع ونائب رئيس القطاع الرياضي ورئيس بعثة الهلال بجنوب أفريقيا.

حيث قاد “العليقي” حسب ما أورده المكتب الإعلامي للهلال، جلسة مفاوضات حاسمة مع مسؤولي النادي الجنوبي أفريقي، تكلّلت بتوقيع اللاعب لعقد مع الفريق يمتد لعامين.

صحيفة الصيحة