ثقافة وفنون
تحت شعار “فلندفئ قلوبهم وشتائهم” سفيرة التطوع سهام عمر تدعو للمشاركة في التبرع للأطفال فاقدي السند
دعت الإعلامية وسفيرة التطوع سهام عمر الشعب السوداني إلى المشاركة في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للأطفال فاقدي السند خاصة بعد موجة البرد التي إجتاحت البلاد خلال هذه الأيام .
وبحسب متابعات محررة “كوش نيوز ” فقد طالبت سهام بضرورة جمع ولو قليل من الأشياء التي يمتلكها المواطنين ” ملابس شتوية وتوزيعها على الأطفال المتواجدين بالشوارع حتي يتشارك الكل في الأجر.
نصرة عبدالله
الخرطوم:(كوش نيوز)