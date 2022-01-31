ثقافة وفنون

تحت شعار “فلندفئ قلوبهم وشتائهم” سفيرة التطوع سهام عمر تدعو للمشاركة في التبرع للأطفال فاقدي السند

2022/01/31
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دعت الإعلامية وسفيرة التطوع سهام عمر الشعب السوداني إلى المشاركة في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للأطفال فاقدي السند خاصة بعد موجة البرد التي إجتاحت البلاد خلال هذه الأيام .

وبحسب متابعات محررة “كوش نيوز ” فقد طالبت سهام بضرورة جمع ولو قليل من الأشياء التي يمتلكها المواطنين ” ملابس شتوية وتوزيعها على الأطفال المتواجدين بالشوارع حتي يتشارك الكل في الأجر.

نصرة عبدالله
الخرطوم:(كوش نيوز)

2022/01/31
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