الهلال يتعادل سلبيا في أولى تجارب (كيب تاون)





دشن الهلال صباح اليوم الإثنين تجاربه الإعدادية بمعسكره الحالي بمدينة كيب تاون الجنوب افريقية وذلك بمواجهة “استلنبوش” والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وبحسب مصادر الصيحة، فإن المدير الفني البرتغالي للهلال “جواو موتا” أختبر خلال الشوط الأول اللعب بتنظيم “3_4_3” بتوليفة هجومية كاسحة مكونة من “أبوجا” في المرمى والثلاثي “صلاح عادل .. ارنق .. واتارا” في الدفاع والرباعي “عيد مقدم .. بوغبا .. جيرالد وفارس” في الوسط.. بينما لعب في المقدمة الهجومية الثلاثي “اجاجون .. ياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن”.

وفي شوط اللعب الثاني عاد البرتغالي لتنظيم “4_3_3” بدخول “موفق صديق” في خانة الظهير الأيمن وتقدم صلاح عادل للوسط مع اتاحة الفرصة لعدة بدلاء خلال اللقاء.

الصيحة