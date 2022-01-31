لجنة استئنافات قرارات (إزالة التمكين) تعقد اجتماعها الأول





عقدت لجنة الاستئنافات لقرارات لجنة إزالة التمكين، عقب إعادة مجلس السيادة لتشكيلها مؤخراً، اجتماعها الأول بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا عبد المسيح، بحضور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة مولانا يوسف جاد كريم محمد علي، وممثلين للجهاز القضائي ووزارة العدل والنائب العام.

وناقشت اللجنة الترتيبات الجارية لتشكيل اللجان الفرعية، التي تعين اللجنة في إتباع السلامة الإجرائية والقانونية، والنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي أنهت خدمات عدد من العاملين بالدولة.

وامن الإجتماع على ضرورة الإسراع في مباشرة اللجنة لعملها ومهامها في أسرع وقت ممكن.

الصيحة