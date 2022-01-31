اتجاه لـ(تتريس) طريق (التحدي)





لجأت ولاية نهر النيل، إلى استخدام (التروس) على الطريق القومي للمطالبة بحقوق مواطنيها، ورفض الحكم العسكري، بعد أن سبقتها الولاية الشمالية إلى انتهاج ذات الوسيلة قبل أيام.

وبدأ أهالي الولاية، وضع (التروس) عند مدينة الدامر عاصمة الولاية، على طريق (التحدي) القومي الذي يربط بينها وبين الخرطوم، ورفعوا عدداً من المطالب يبتغون تحقيقها عبر هذا الحراك.

وقالت لجان مقاومة الدامر في بيان أمس، إن ولاية نهر النيل ظلت تعاني لسنين طوال من هضم حقوقها في ظل الحكم المنتهك لأبسط الحقوق والواجبات في حق الوطن والمواطن.

وأكد القائمون على ترس (الدامر)، ضرورة الإلتزام بثقافة إحترام وتقدير الآخر بالتعامل الراقي مع أصحاب المركبات العامة والخاصة، وضرورة الإلتزام بموجهات لجنة الترس فيما يختص بحركة السماح والمنع للمركبات العامة والخاصّة.

وشدّدوا أن ترس نهرالنيل سيكون سداً منيعاً ضد من يستهدفون الوطن ويسترخصون دماء أبنائه. وقالوا (إننا سنعمل على حماية الوطن وبوابته نهر النيل حتى نسترد زمام بلاد عبر سلطة مدنية تعيد للسودان أناشيد فجرها).

الصيحة