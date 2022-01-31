ويبومتركس تصنف جامعة السودان الاولي على مستوى البلاد للعام2022





أحرزت جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا المركز الأول على الجامعات السودانية في تصنيف ويبومتركس للجامعات و المعاهد العالمية لشهر يناير 2022م، حيث يعد هذا التصنيف من التصنيفات الهامة عالميا للجامعات و يعتمد على ثلاث معايير، وهي مدى التأثير (Impact) و الإنفتاح والانفتاح(Openness) والتميز (Excellency) . الجدير بالذكر أن الجامعة تقدمت عالمياً بمقدار 35 خطوة حيث كانت رقم 2675 عالمياً و اصبحت رقم 2640 على مستوى العالم من ضمن 31000 مؤسسة تعليمية للتعليم العالي. كذلك احرزت الجامعة وفق ( سونا) المركز الأول في تصنيف ويبومتركس لأفضل الجامعات حسب أعلى إقتباسات في الملفات الشخصية على جوجل الباحث العلمي بالإضافة الى كل ما سبق، تميزت جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا في هذا التصنيف بكونها الجامعة السودانية الوحيدة وسط أفضل مائة جامعة على نطاق الوطن العربي.

الخرطوم ( كوش نيوز)