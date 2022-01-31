استمرار إغلاق “شريان الشمال” ومدير معبر أرقين يقر بتكدس الشاحنات





واصلت لجان المقاومة بالولاية الشمالية لليوم السادس، إغلاق طريق شريان الشمال في خمس نقاط رفضاً للحكم العسكري وزيادة تعرفة الكهرباء وللمطالبة بحقوق الولاية الشمالية.

وفي السياق، واصل مواطنو القولد إغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات، وأدى إغلاق الطريق إلى شلل تام في التجارة بين السودان ومصر، وطالب المحتجون بإلغاء زيادة الكهرباء وبنصيب الولاية من التعدين والكهرباء بجانب مطالب أخرى.

وأشاروا إلى تكدس عدد كبير من الشاحنات في نقاط الطريق المغلقة، ودعا المحتجون سائقي الشاحنات إلى العودة للمناطق التي أتوا منها.

وأقر مدير معبر أرقين الحدودي نصر الدين أحمد الطيب، بتكدّس الشاحنات بطريق شريان الشمال لإغلاق نصف الشارع بالرمال على بعد (130) كيلو غرب المعبر، وقال إنه أجرى اتصالات مع السلطات لإرسال (لودرات) لفتح الطريق أمام البصات والشاحنات المتجهة من السودان والقادمة من مصر.

فيما أكد تجمع مزارعي الولاية الشمالية في تعميم صحفي ممهور بتوقيع عثمان عبد الله خالد الناطق باسم التجمع، أن استمرار إغلاق طريق شريان الشمال لليوم السادس على التوالي يأتي احتجاجاً على الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء وأزمة (سماد اليوريا) اللتين تمثلان مهدداً كبيراً يُنذر بانهيار الموسم الشتوي بالكامل.

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