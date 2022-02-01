شاهد بالفيديو.. سائق مصري: سوء الإدارة و(الكسل) جعل السودان يستورد مايصدر من منتجات





ذكر أحد سائقي الشاحنات بدولة مصر إنه اتي قادماً إلى السودان من أجل إستيراد اللحوم التي صدرها السودان في شكل خام ” ماشية وجمال” وقال إنه يأتي عبر الحدود من أجل إمداد السودان باللحوم الجاهزة على الرغم من إنها خرجت من ذات الدولة التي لا تعرف قيمة ماتصدره لدول العالم وأنها تستورده مرة أخري.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد وصف المصري السودان بسؤ الإدارة التي جعلته يصدر منتجاته ومن ثم يعاود استيرادها مرة أخرى وهو بامكانه إنتاجها داخل بلده دون الحوجة إلي التصدير.

من جهته ذكر إن السودان يتمتع باراضي زراعية خصبة ومساحته الأكبر في العالم مقارنة بالدول الأخرى إلا أنه لايتم إستيعاب ذلك والعمل من أجل تطوير منتجاته وتصديرها إلى الخارج والاستفادة منها في الوقت نفسه.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)