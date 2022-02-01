مضيفة سودانية تنشئ قناة متخصصة على اليوتيوب





أنشأت المضيفة السابقة بشركة طيران سودانية “مُقل عمر أحمد الشيخ” قناة على اليوتيوب تهتم بالسياحة والسفر.

وبعد أن تركت العمل في الضيافة الجوية بشركة تاركو للطيران بسبب إستقرارها في المملكة العربية السعودية عقب زواجها، فإن المضيفة مُقل عمر أحمد الشيخ اتجهت إلى زيارة عدد من الدول للتوثيق للمناطق السياحية عبر قناتها في اليوتيوب، وتقول إن الاهتمام بثقافة الشعوب والسياحة والسفر تمثل لها إهتمام كبير، واشارت الى انها قررت زيارة كل المناطق السياحية في السودان لإبراز جمالها وثقافة سكانها إلى كل العالم، وأكدت أن وطنها يزخر بكل مقومات الجذب السياحي التي تحتاج إلى تكثيف الجهود من الجميع لعرضها على كل الوسائط لتصل لكل العالم.

وبدأت المضيفة مُقل عمر أحمد الشيخ مشوارها عقب نهاية مرحلتي الأساس والثانوي بجامعه أمدرمان الاسلامية (تقنيات احيائية )، غير أنها تقدمت باستقالتها بسبب تعلقها بالطيران حيث التحقت بأكاديمية إنترناشيونال التي درست فيها الضيافة الجوية حيث تبدي تقديرها لمدير الأكاديمية مستر معمر وخبيرة الضيافة ماما أحلام، ثم التحقت بشركة تاركو للطيران وبعد فترة تصفها بالجملية غادرت إلى السعودية عقب زواجها التي وقبل أن تتوجه ناحيتها حاولت دراسة الطيران بمدرسة أجنحة السماء غير أن سفرها حال دون تحقيقها رغبتها التي سعت في أرض الحرمين لتجسيدها بعد أن انضمت إلى أكاديمية ” aviation pioneers”.

وتأمل مُقل عمر أحمد الشيخ في أن تحقق حلمها بأن تصبح كابتن وفي ذات الوقت التوثيق للأماكن السياحية في وطنها والدول الأخرى.

عنوان صفحة القناة على الفيس

Travel with mimoo

عنوان قناة اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UC61bz8f1-PHQRU8G9RJKmcg

الخرطوم:طيران بلدنا