الخواض: لم ينتابنا الشك لحظة في ان القضاء العادل كان سيطيح بالإدعاءات البائسة ضد الاستاذ علي عثمان





علق اللواء ابراهيم الخواض مدير مكتب الاستاذ علي عثمان محمد طه علي الحكم الصادر من محكمة جرائم المال العام الاثنين والذي قضي ببراءة النائب الاول الأسبق لرئيس الجمهورية من جميع التهم التي كانت موضوع الدعوي في قضية منظمة العون الانساني .

وقال اللواء الخواض لم يكن ينتابنا مجرد شك ولو عابر بأن القضاء العادل سيطيح بهذه الإدعاءات البائسة والتي لم تستند الا علي أقاويل .

وأضاف الخواض ان مجرد تصريح الدعوي من النيابة في زمن الهياج والهستريا والعمي الذي مضي الي غير رجعة لم يكن الا بحثا عن أي شيئ ولو أقاويل لتشويه سمعة رجل في قامة الاستاذ علي عثمان – حسب تعبيره .

وقال مدير مكتب النائب الاول الأسبق : ان رجالا امثال علي عثمان قدموا فكرهم وبذلوا جهدهم وجابهوا التحديات من اجل وطن عزيز ومستقل وشامخ تنمويا ، فات علي خصومهم السياسيين الذين يبحثون في الثقوب ليجدوا ما يشوهون به صورهم ان احد أهم الشروط والصفات التي رفعتهم لهذه المقامات هو التجافي عن حظوظ النفس والدنايا حتي يتهموا ويا سبحان الله – حسب قوله – في حقل ( عون انساني ) .

وعاد اللواء الخواض ليؤكد بقوله : لكن هذه ضريبة العمل العام والتصدي لقضايا البلاد وأمنها واستقلالها ونماءها .

واختتم الخواض حديثه بأننا لن نتواني في مجابهة المرجفين بالقانون ما دامت هناك عدالة حقيقية .

الخرطوم : الرواية الأولى