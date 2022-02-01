حكم قضائي بسجن أحد قادة الحركات المسلحة السودانية وإلزامه بدفع مبلغ 15 مليون دولار للشاكي





حكم قضائي بسجن أحد قادة الحركات المسلحةالسودانية لمدة 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 15 مليون دولار للشاكي ..

الجانب الآخر من الصورة أن الشاكي زوجة رجل أعمال مقرّب من رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت .. فشلت كل محاولات تسوية الخلاف بين الطرفين .. وتعود كواليس القضية التي دارت تفاصيلها بين الخرطوم وجوبا والعاصمة اليوغندية كمبالا إلي عرض تقدم به المحكوم عليه لزوج الشاكية بتسليمه مبلغ 400 مليون دولار لإستثمارها علي أن يتم الإتفاق لاحقاً حول كيفية إستردادها بالتراضي .. طلب المحكوم عليه مبلغ ال15 مليون دولار لإستئجار طائرة لنقل الدولارات من كمبالا إلي جوبا وبعد تحويل المبلغ في حسابه اختفي عن الأنظار حتي تم القبض عليه بعملية متابعة وملاحقة مثيرة بين جوبا والخرطوم وجنوب كردفان حيث تم القبض علي القائد العسكري وترحيله إلي العاصمة السودانية والتي يقضي حالياً عقوبة السجن بأحد سجونها .

عبد الماجد عبد الحميد