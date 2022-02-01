اقتراح بدمج رسوم النفايات مع الكهرباء





كشف عضو المجلس السيادي د.عبد الباقي عبدالقادر الزبير عن رؤى وخطط جديدة لتوفير الخدمات الضرورية في ولاية الخرطوم، وقال خلال لقائه بالقصر الجمهوري امس مدير الادارة العامة لتوزيع الكهرباء بولاية الخرطوم المهندس منتصر عبدالرحمن الشيخ ان تمدد الولاية يحتم على الدولة توفير خدمات المياه والكهرباء واصحاح البيئة ، خاصة وأن الخرطوم تمثل واجهة البلاد وناقش الزبير خلال اللقاء جملة من المشاكل التي تواجه المستشفيات والمشروعات الزراعية وبعض المناطق السكنية فيما يخص الإمداد الكهربائي، وقدم الزبير مقترح تحصيل رسوم النفايات والمياه برسم واحد مع الكهرباء مما يسهم في خلق عاصمة حضارية خالية من النفايات فيما أكد مدير الادارة العامة لتوزيع الكهرباء بولاية الخرطوم المهندس منتصر عبد الرحمن اهتمامهم الكبير بكهرباء المشروعات الزراعية، وقال انه على سبيل المثال مشروع السليت الزراعي تتم تغذيته بالكهرباء عبر محطتين وهو من المشروعات المستثناة من برمجة القطوعات الا في حالة الاعطال المفاجأة، وأضاف منتصر ان هناك صيانات سنوية وقائية وغالبا تتم في فصل الشتاء استعدادا للصيف ،وأوضح منتصر ان كل مستشفيات الولاية لها وضع خاص لحساسية عملها مشيرا إلى بعض المعالجات التي تمت للمستشفيات التي ترتبط بمناطق سكنية حتى تكون برمجة القطوعات عادلة مؤكدا اهتمام الإدارة بكل مراكز عزل مرضى كورونا ومصانع الاكسجين وذلك بتوفير إمداد كهربائي مستقر لها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة