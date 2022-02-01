محليين و أجانب .. الهلال يُضيف (7) لاعبين لقائمته الأفريقية





أكمل نادي الهلال السوداني، مساء يوم الإثنين إضافة 7 لاعبين، لقائمته الإفريقية، وهم مجموعة من اللاعبين الأجانب والمحليين تم التعاقد معهم قبل أكثر من شهرين، قبل أن يضيف آخرين خلال فترة التعاقدات الاستثنائية والتي كانت مدتها الأيام الـ10 الأخيرة من شهر يناير المنصرم.

وكشف الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الإثنين، عن أسماء اللاعبين الذين أضافهم لقائمته الإفريقية وهم: حسن متوكل، دياواندو دياغني، عبد الجليل عبدول، إبرهيما مصطفى، ديفيد ريتشارد، إسحاق آدم وجيرارد فيري

ويلعب الهلال السوداني في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، رفقة مواطنه المريخ والأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

باج نيوز