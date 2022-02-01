السلطات ترفض فتح معبر القلابات مع إثيوبيا رغم توسلات التجار





لم تفلح جمعيات شعبية وواجهات تجارية في إقناع المسؤولين بولاية القضارف بإعادة فتح منفذ القلابات الحدودي مع إثيوبيا.

والتأم أمس بمدينة القلابات اجتماع موسع ضم الجمعية الشعبية السودانية الإثيوبية وتجار القلابات الحدودية مع لجنة أمن المعبر وبحث الاجتماع وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ”سودان تربيون” الاثنين الآثار السالبة لتوقف الحركة التجارية بين البلدين منذ إغلاق المعبر في يوليو الماضي وتعليق عمليات صادرات البضائع والسلع الإستراتيجية من السودان وإثيوبيا.وأكد التجار أن إغلاق المعبر ترك آثارا سالبة وتراجع معه دخل الفرد وسط السودانيين المستفيدين من الحركة التجارية ونقل البضائع.

واتهموا نافذين بالتورط في عمليات تهريب ونقل البضائع بطرق غير مشروعة نظير مبالغ مالية لتسهيل إجراءات دخولها وعبورها الأراضي السودانية.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع خلص لإرجاء فتح المعبر سيما أن إغلاقه كان بقرار من المجلس السيادي.يشار الي أن مجلس السيادة كان استثني شاحنات الغاز من قرار الإغلاق وأمر بفتح المعبر لمرورها لإثيوبيا وهو ما تم بالفعل ما أسهم في تخفيف أزمة غاز الطهي التي كانت استفحلت علي الجانب الإثيوبي.

صحيفة الجريدة