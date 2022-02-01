الاتحادي الموحد يوضح للأمم المتحدة رؤيته لمعاجلة الأزمة السياسية





أكد الحزب الاتحادي الموحد وضعه لرؤية للخروج من الأزمة السياسية التي اعقبت انقلاب 25 اكتوبر.

وقال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت لـ(الحراك) : إن وفداً من الحزب التقى أمس “الاثنين” برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتاميس” فولكر بيرتيس وقدم له رؤية الحزب لحل الازمة السودانية التي نتجت جراء انقلاب 25 اكتوبر.

وقال عصمت إن الرؤية وضعت معالجات لكل الآثار التي ترتبت على الانقلاب، وتضمنت مقترحات خاصة تشمل عودة الحكم المدني لمتبقي الفترة الانتقالية بتأمين مسار الانتقال المدني الديمقراطي حتى الوصول الى مرحلة الانتخابات.

ولفت عصمت الى أن الحزب وضع رؤية متكاملة استقاها من مطالب الشارع ورغبات الثوار.

الخرطوم – محجوب عثمان

صحيفة الحراك السياسي