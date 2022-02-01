سياسية
الاتحادي الموحد يوضح للأمم المتحدة رؤيته لمعاجلة الأزمة السياسية
أكد الحزب الاتحادي الموحد وضعه لرؤية للخروج من الأزمة السياسية التي اعقبت انقلاب 25 اكتوبر.
وقال رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت لـ(الحراك) : إن وفداً من الحزب التقى أمس “الاثنين” برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتاميس” فولكر بيرتيس وقدم له رؤية الحزب لحل الازمة السودانية التي نتجت جراء انقلاب 25 اكتوبر.
وقال عصمت إن الرؤية وضعت معالجات لكل الآثار التي ترتبت على الانقلاب، وتضمنت مقترحات خاصة تشمل عودة الحكم المدني لمتبقي الفترة الانتقالية بتأمين مسار الانتقال المدني الديمقراطي حتى الوصول الى مرحلة الانتخابات.
ولفت عصمت الى أن الحزب وضع رؤية متكاملة استقاها من مطالب الشارع ورغبات الثوار.
الخرطوم – محجوب عثمان
صحيفة الحراك السياسي
3 تعليقات
والله يا اتحادي يا موحد يا ممجد يا مسيد ما محتاجين منكم رؤية لفولكر ولا غيرو غير انكم بخبراتكم البنكية الرانكرية وبدعاء مولانا المتخفشن في المحروسة مصر ترجعوا ال64 مليار دولار النهبوها الكيزان وموجودةفي ماليزيا حسب قول زولكم ده وحلونا من فولكر وجنو ما بحل قضية زي رجوع القروش اياها وبعدها نهتف كلنا نحنا نؤيد حزب السيد
والله يا اتحادي يا موحد يا ممجد يا مسيد ما محتاجين منكم رؤية لفولكر ولا غيرو غير انكم بخبراتكم البنكية الرانكرية وبدعاء مولانا المتخفشن في المحروسة مصر ترجعوا ال64 مليار دولار النهبوها الكيزان وموجودةفي ماليزيا حسب قول زولكم ده وحلونا من فولكر وجنو ما بحل قضية زي رجوع القروش اياها وبعدها نهتف كلنا نحنا نؤيد حزب السيد
موقف جبان وانتهازي فالامم المتحدة وبعثتها ليست لديها شرعية كي تندخل في امورنا المحلية وكونكم تتركوا كل الاحزاب ولا تتحاوروا بينكم فهذه عمالة ودياثة سياسية لا تليق بحزب كبير. ..الواجب الوقوف وراء المطالبين بمحاكمة فولكر وطرده وليس التعامل معه
الشعب كشف هشاشة مواقف الاحزاب من قضايا البلد ومحاولات المناجرة بها
..اختشوا واسحبوها واتركوا العبث السياسي باستقلال الباد وكرامة الشعب