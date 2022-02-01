تعليق جديد لوزير المالية بشأن الأزمة السياسية والموازنة و (ثمرات)
استقبل وزير المالية جبريل ابراهيم بمكتبه بوزارة المالية سفيرة فرنسا لدي السودان رجاء رابيا .
وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين والوضع السياسي الراهن في السودان. وأبدى جبريل ترحيبه بمبادرة الامم المتحدة، مشيرا إلى أهمية وضرورة الحوار بين كافة السودانيين حنى تستقر البلاد وتتجاوز الأزمة السياسية، مشيرا إلى الدور الذي يمكن ان يلعبه شركاء وأصدقاء السودان في هذا الحوار.
وأشار جبريل الى الجهود التي بذلتها وزارته في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما مكن البلاد من الدخول في مبادره البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وعبر عن أمله في الوصول إلى نقطة الإكمال في غضون عامين واعفاء كأفة ديون السودان،
وأوضح أن موازنة العام الحالي اعتمدت على الموارد الذاتية للبلاد، ووصفها بالواقعية، وتفاءل بنجاح الموسم الزراعي، معبرا عن امله في دعم المجتمع الدولي واعادة تشغيل برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات).
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
تفائل بنجاح الموسم الزراعي..إنت أكبر عقبة بتواجه الزراعة والمزارعين وده أفشل موسم زراعي يمر بالبلد نتيجة لقرارتك المستهدفة الزراعة و المبنية علي أحقاد وإسقاطات مزمنةسوف تفشل الموسم وتنال بها مزيدآ من الكراهية لدى المزارعين لعدم من الله فيهم.!
كيف تتوقع نجاح موسم زراعي وانت تزيد في اسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية
كيف يستقيم هذا ووزارة الماليه ام تستورد سماد للزراعة
كيف يا جبرين اين المعادله الصحيحة واين المنطق
لا حول ولا قوه الا بالله
يا زول انت افشل وزير
الناس كلها بتسب ليك
عومتا الجنيه وصلتو ل قريب 500 وطلعتا اعفن من القحاطه
رفعت الدعم من كل شئ
والان تزيد الكهرباء والاتصالات والنت زياده فاحشه عشان تاكل حركاتكم المتمرده
للمعلوميه هذا الفاشل هو سبب دمار الموسم الزراعي الحالي لعدم صرف المتطلبات للمزارع